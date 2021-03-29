Бесконтактные банкоматы набирают популярность в России

Востребованность бесконтактных банкоматов увеличилась на фоне пандемии коронавируса. За 2020 год также поднялась и средняя сумма – на 12%, что составило почти 13 тысяч рублей.

Востребованность бесконтактных банкоматов увеличилась на фоне пандемии коронавируса. За 2020 год также поднялась и средняя сумма – на 12%, что составило почти 13 тысяч рублей.

Аналитики банка "Русский стандарт" изучили обезличенные статистические данные по всем операциям, которые клиенты совершали в банкоматной сети банка за 2020 и 2019 годы, сообщает РИА Новости.

Так, в прошлом году доля "бесконтакта" от общего количества операций во всех банкоматах выросла до 43% против 40% в 2019 году. А доля от общего оборота сети АТМ увеличилась до 45%.

Россияне отдают предпочтение бесконтактным банкоматам из-за простоты и удобства, поскольку не надо вставлять карту, рискуя, что она может там застрять. К тому же люди все чаще отказываются от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах.