Рекрутер назвала самых привлекательных сотрудников для работодателей

Больше всего шансов получить топовые позиции в компаниях у сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет, заявила рекрутер Татьяна Долякова.

Больше всего шансов получить топовые позиции в компаниях у сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет, заявила рекрутер Татьяна Долякова.

Речь идет о поколениях Y и X, которые более способны принимать самостоятельные решения, чем люди из поколения Z, то есть в возрасте до 25 лет, пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

Молодые люди более инфантильны и не готовы брать на себя ответственность, а также работать по многу часов. Поэтому работодатели при выборе сотрудников на топовые позиции отдадут предпочтение кандидатам постарше.

Однако, по словам рекрутера, молодые специалисты обладают другими важными навыками, например, новым взглядом, нередко и международным образованием. Эти компетенции работодатель может оценить и пригласить молодых кандидатов на работу с опытными сотрудниками.