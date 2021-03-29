Климкин рассказал о фундаментальной ошибке Украины в стратегии по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о "фундаментальной ошибке" новых властей, которые приняли так называемую "Стратегию деоккупации Крыма".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о "фундаментальной ошибке" новых властей, которые приняли так называемую "Стратегию деоккупации Крыма".

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что в случае с этим документом есть "один принципиальный момент". Климкин считает, что подготовку этого плана нельзя отдавать кабмину Украины. Он подчеркнул, что тогда документ просто "утонет в бюрократии".

Также бывший украинский чиновник сообщил, что правительство не сможет на должном уровне координировать работу служб страны. Он отмечает, что реализацией стратегии должен заниматься Совет национальной безопасности и обороны.