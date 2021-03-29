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7:22   29 Марта 2021
Экономика

Тарифы такси могут вырасти в России в 2021 году

Тарифы такси могут вырасти в России в 2021 году

Рост цен на топливо может повлиять на увеличение тарифов такси ещё на 5-10%.

В ряде регионов уже были случаи завышения цен на услуги такси в несколько раз. Таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. Поэтому высока вероятность, что в стоимость тарифов будут заложены издержки. Об этом сообщил "Известиям" Общественный совет по развитию такси.

В 2021 году в ФАС поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси. Больше половины пришлось на середину февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных регионах страны.

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#россия #тарифы #такси

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