Журналисты ФАН представили переписку высокопоставленных офицеров NED (Национальный фонд демократии), раскрывающую создание фейка о "вмешательстве в дела США".

Журналисты ФАН представили переписку высокопоставленных офицеров NED (Национальный фонд демократии), раскрывающую создание фейка о "вмешательстве в дела США".

Одно из подобных писем написано офицером Диланом Майлсом-Примаковым, который, как предполагает Федеральное агентство новостей, вел переписку с сопредседателем правления Управления по этике Конгресса США Дэвидом Скэггзом. На это указывает обращение сотрудника фонда, подконтрольного ЦРУ, который называет получателя "Мистер Скэгз".

Речь в письме идет о ситуации с раскруткой "российского вмешательства", которая, по словам Майлса-Примакова, стала критической. Темы для обвинений в адрес РФ заканчиваются, в связи с чем офицер NED просит у своего собеседника донести соответствующую информацию до руководства.

"Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Уже несколько недель мы стоим на месте по приоритетным задачам для контрагентов. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая", — говорится в письме.

Майлс-Примаков добавляет, что ситуацию могут исправить заявленные санкции против РФ, которые, по его словам, на тот момент еще не были озвучены. Стоит отметить, что данное письмо датировано 12 августа 2020 года — за месяц до того, как Facebook и Twitter заблокировали сотни аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований".

ПОЛНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАН О ТОМ, ЗАЧЕМ АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ СОЗДАЛИ МИФ О "РОССИЙСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ", МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ПО ССЫЛКЕ.