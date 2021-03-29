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6:42   29 Марта 2021
Происшествия

Контейнеровоз смогли снять с мели в Суэцком канале — Bloomberg

Контейнеровоз смогли снять с мели в Суэцком канале — Bloomberg

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сняли с мели. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на компанию Inchcape. На данный момент не ясно, как ак скоро канал будет открыт для судоходства. По данным Bloomberg, сейчас на очереди находятся более 450 различных судов.

Ever Given, длина которого составляет 400 метров, шел по маршруту из Китая в Нидерланды. Он в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала. Он перегородил путь и заблокировал кораблей.

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#мель #контейнеровоз #суэцкий канал

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