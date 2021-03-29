Правила использования касс на рынках могут ужесточить в России

Использование контрольно-кассовой техники, а также работу продавцов на рынках в России могут ужесточить.

Использование контрольно-кассовой техники, а также работу продавцов на рынках в России могут ужесточить.

Соответствующие документы уже были направлены Федеральной налоговой службой в Минфин. В них написано предложение внести изменения в законы и КоАП, сообщает РБК.

В предложении речь идет о том, чтобы сократить случаи использования, которые позволяют не применять ККТ на рынке. Также написано предложение обязать арендаторов подтверждать наличие необходимой техники перед заключением договора аренды. Компании, которые управляют рынками, могут начать проверять наличие у арендаторов зарегистрированной ККТ.