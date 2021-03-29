Администрация Суэцкого канала планирует снять судно с мели без разгрузки

Администрация Суэцкого канала будет предпринимать все попытки по разгрузке контейнеровоз Ever Given без его разгрузки, сообщили в управлении канала.

Администрация Суэцкого канала будет предпринимать все попытки по разгрузке контейнеровоз Ever Given без его разгрузки, сообщили в управлении канала.

Конкретная дата завершения попыток снятия с мели судна без уменьшения его веса пока не известна. В настоящее время разблокировка канала и снятие судна с мели происходит отмеченным выше способом, пишет ТАСС.

Ранее глава управления канала не исключил ни один вариант снятия с мели судна, даже его облегчение. Президент Египта также заявил о готовности к любому сценарию событий, в том числе и к разгрузке контейнеровоза.

Огромное судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала. Оно направлялось из Китая в Нидерланды.