Гинцбург спрогнозировал массовые вспышки заражения коронавирусом у домашних животных

Коронавирусная инфекция начнет распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных, заявил НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Коронавирусная инфекция начнет распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных, заявил НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По словам эксперта, когда население защитит себя с помощью препаратов от COVID-19, инфекция продолжит передаваться между питомцами. Гинцбург отметил, что коронавирус не исчерпал свой потенциал, поэтому будет продолжать искать пути для мутаций.

Специалист спрогнозировал, что когда все человечество будет вакцинировано, начнут болеть четвероногие любимцы. Он добавил, что очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, эволюционировать.

"Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем", — предупредил спикер "Известий".

Ранее стало известно, что научное учреждение Россельхознадзор разрабатывает вакцину против возбудителя коронавируса для животных, которую представит в апреле. Она будет предназначена для профилактики заболеваний у пушных зверей.