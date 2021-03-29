Чехия сообщила об открытии нового штамма коронавируса

Чешское телевидение сообщило об открытии нового штамма коронавируса.

Чешское телевидение сообщило об открытии нового штамма коронавируса.

Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно сообщили, что мутация не обладает значительными отличиями от британского и южноафриканского штамма. Сейчас ученые проводят исследования вируса.

В Чехии одна из самых трудных эпидемиологических ситуаций в мире. На текущий момент количество летальных исходов в результате COVID-19 составляет 25 874 за все время пандемии. Общее число заражений превысило полтора миллиона случаев.