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4:37   29 Марта 2021
Общество

Чехия сообщила об открытии нового штамма коронавируса

Чехия сообщила об открытии нового штамма коронавируса

Чешское телевидение сообщило об открытии нового штамма коронавируса.

Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно сообщили, что мутация не обладает значительными отличиями от британского и южноафриканского штамма. Сейчас ученые проводят исследования вируса.

В Чехии одна из самых трудных эпидемиологических ситуаций в мире. На текущий момент количество летальных исходов в результате COVID-19 составляет 25 874 за все время пандемии. Общее число заражений превысило полтора миллиона случаев.

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#чехия #штамм #коронавирус

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