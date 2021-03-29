Депутаты Госдумы нашли способ пресечь обналичивание маткапитала

Россиянам могут запретить погашать средствами материнского капитала ипотечные займы, выданные кредитными потребительскими кооперативами (КПК). Инициативу рассмотрит Госдума РФ.

Россиянам могут запретить погашать средствами материнского капитала ипотечные займы, выданные кредитными потребительскими кооперативами (КПК). Инициативу рассмотрит Госдума РФ.

Предложение связано с тем, что нередко КПК нарушают закон и обналичивают средства маткапитала за комиссии, пояснил "Известиям" депутат Госдумы РФ Виталий Пашин.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в 2020 году поступило более 717 тыс. заявлений на улучшение жилищных условий с помощью маткапитала. Обналичивать средства господдержки запрещено, это попадает под статью о мошенничестве при получении выплат и пособий. В год по данному составу преступления выносится порядка 2,5 тыс. обвинительных приговоров. Семьи, пользующиеся такими услугами КПК, также несут ответственность за нарушение закона.

Эксперты отмечают актуальность инициативы, но напоминают, что часто люди обращаются в КПК для получения ипотеки после отказов в банках. Также эти организации важны в отдаленных населенных пунктах. Специалисты предлагают усилить контроль Центробанка РФ за КПК и установить ценз для них вместо введения запрета.