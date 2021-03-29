Сотрудники Центра имени Гамалеи повторно вакцинировались "Спутником V"

Заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о результатах вакцинации сотрудников.

Заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о результатах вакцинации сотрудников.

В эфире Первого канала Логунов сообщил, что ряд сотрудников центра довольно давно вакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие. Поэтому, некоторые из них, в частности пожилые люди, были ревакцинированы.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ "Спутник V". Препарат безопасен для организма, в то же время он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции.