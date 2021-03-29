Северные регионы России стали лидерами по уровню средних зарплат в провинции

Эксперты провели третье ежегодное исследование, в котором выявили регионы с высоким доходом, а также сравнили различия зарплат между крупными городами и провинциями.

Эксперты провели третье ежегодное исследование, в котором выявили регионы с высоким доходом, а также сравнили различия зарплат между крупными городами и провинциями.

Среди лидеров по высокому уровню средней заработной платы на маленьких территориях России отмечены северные регионы Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Ненецкого автономного округа, в которых хорошо развита добывающая промышленность. Также в списке значится Ивановская область и территории Северного Кавказа.

Согласно данным Росстата, зарплаты в 2020 году выросли слабее, чем в прошлые годы. На показатели оказала влияние пандемия коронавируса. Сведения указали на то, что средняя зарплата увеличилась в прошлом году на 6%, против роста на 9,5% в 2019 году, передает РИА Новости.

Отмечается, что средняя зарплата в больших городах заметно выше, что соответствует большим расходам граждан. В средних и малых населенных пунктах, финансовые выплаты на 15-20 % меньше, чем в мегаполисах того же региона.