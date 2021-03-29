Уролог Говоров назвал сообщение о появлении новой половой инфекции "ерундой"

Заявление о распространении опасной половой инфекции опроверг профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-уролог Александр Говоров.

Заявление о распространении опасной половой инфекции опроверг профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-уролог Александр Говоров.

Специалист заявил, что нет никаких научных данных, которые бы могли свидетельствовать о наличии или распространении инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma genitalium. Информацию о вспышках опасного заболевания и его устойчивости к антибиотикам он назвал "ерундой".

Ранее с заявлением о появление новой половой инфекции в стране, выступил уролог Евгений Греков, который в эфире радиостанции "Говорит Москва" попросил быть людей бдительными при вступлении в половой акт, предупреждая о возникновении опасного заражения, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция повреждает почки. Согласно заявлению американских ученых Медицинской школы Йельского университета, заболевание может привести к хронической почечной недостаточности.