Евгений Григорьев одержал победу на выборах мэра Якутска

Член партии "Единая Россия" Евгений Григорьев победил на досрочных выборах главы Якутска. Об этом информирует Якутская территориальная избирательная комиссия.

Член партии "Единая Россия" Евгений Григорьев победил на досрочных выборах главы Якутска. Об этом информирует Якутская территориальная избирательная комиссия.

Согласно данным по итогам 100% обработки протоколов, Григорьев получает 44,09 процента голосов. Всего в голосовании приняли участие 43,79 процента жителей города.

"Григорьев Е. Н. ("Единая Россия") — 44,09%, Обедин В. В. ("Справедливая Россия") — 39,87%, Михайлов С. А. (КПРФ) 11,29%", — приводятся на сайте ТИК данные.

Ранее сообщалось, что данные экзитпола определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска. Председатель ТИК Алла Самойлова сообщала, что явка в первый день досрочных выборов составила 10,3%.