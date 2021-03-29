ФАН: американским спецслужбам экономически выгодно делать из России врага

ФБР и ЦРУ придумали фейк о якобы существующей угрозе в лице России, чтобы власти США выделили спецслужбам дополнительные средства, пишет ФАН.

ФБР и ЦРУ придумали фейк о якобы существующей угрозе в лице России, чтобы власти США выделили спецслужбам дополнительные средства, пишет ФАН.

Американцев запугивают "российскими хакерами" и "вмешательством" в президентские выборы и другие внутренние дела страны. Все это делается не ради национальной безопасности — бюджет на содержание американских спецслужб достигает рекордных показателей.

В США действуют 18 спецслужб, каждой из которых постоянно необходимо оправдывать затраты на свое существование. Общий бюджет, выделяемый государством, исчисляется сотнями миллиардов долларов. Если безопасности страны ничего не угрожает, штат сократят, а бюджеты будут урезаны.

Отставной агент Федерального бюро расследований США рассказал ФАН, что на самом деле никакой "российской угрозы" нет. С начала 1980-х спецслужбы самостоятельно придумывают "врагов" и охотятся на несуществующих преступников. Появление новых противников — отличный повод попросить у Конгресса США дополнительные миллиарды долларов.

"Русские уже давно абсолютно ничем нам не угрожают. Все эти истории про "русских троллей", российское вмешательство в президентские выборы 2016 и 2020 годов не стоят и выеденного яйца. Скажу больше, они сфабрикованы от начала и до конца", — сказал бывший агент ФБР.

Он объяснил, что именно по этой причине американские спецслужбы испытывают потребность в непрерывном производстве новых вымышленных опасностей.

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