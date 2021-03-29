Пушков ответил на заявления США про "применение силы" в отношении Китая

Пекин не пугают заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Они лишь настораживают китайское правительство и еще сильнее подталкивает к альянсу с Россией.

Пекин не пугают заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Они лишь настораживают китайское правительство и еще сильнее подталкивает к альянсу с Россией.

Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков. Блинкен ранее ответил на вопрос о самом большом противнике США. Госсекретарь говорил, что в конкурентных отношениях Соединенных Штатов и Китая наблюдаются аспекты противоборства, но они также "в некоторой степени сотруднические". По его словам Вашингтон планирует строить отношения с Китаем со стороны силы.

Алексей Пушков считает, что американская команда размышляет "старыми категориями 20 века". По его мнению у США не хватит сил справиться "со все более мощным Китаем".