Госсекретарь США Блинкен заявил о готовящихся мерах против России

США будут принимать "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

США будут принимать "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

США наблюдают за различными действиями со стороны РФ. Руководство страны уже завершает процесс обзора кибератак через SolarWinds, "вмешательства" в выборы в США, применения "химического оружия" против блогера Алексея Навального. За это будут определенные последствия. Об этом Блинкен рассказал в интервью телеканалу CNN.

ЕС в марте ввел санкции против четырех граждан России в рамках нового режима о нарушении прав человека. После США ввели санкции против российских высокопоставленных лиц и трех НИИ. В МИД РФ неоднократно отвечали, что санкции введены "голословно". Официальный представитель МИД России Мария Захарова много раз отвечала на обвинения о якобы вмешательстве в выборы, называя их чушью и абсолютно недоказанными.