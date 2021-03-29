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1:23   29 Марта 2021
Политика

Госсекретарь США Блинкен заявил о готовящихся мерах против России

Госсекретарь США Блинкен заявил о готовящихся мерах против России

США будут принимать "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

США наблюдают за различными действиями со стороны РФ. Руководство страны уже завершает процесс обзора кибератак через SolarWinds, "вмешательства" в выборы в США, применения "химического оружия" против блогера Алексея Навального. За это будут определенные последствия. Об этом Блинкен рассказал в интервью телеканалу CNN.

ЕС в марте ввел санкции против четырех граждан России в рамках нового режима о нарушении прав человека. После США ввели санкции против российских высокопоставленных лиц и трех НИИ. В МИД РФ неоднократно отвечали, что санкции введены "голословно". Официальный представитель МИД России Мария Захарова много раз отвечала на обвинения о якобы вмешательстве в выборы, называя их чушью и абсолютно недоказанными.

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#сша #санкции #Блинкен

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