0:35 29 Марта 2021Политика
Россия и Европа не станут усложнять визовый режим из-за пандемии
Получение визы в России и Европе не будет зависеть от наличия сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
Получение визы в России и Европе не будет зависеть от наличия сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
По мнению эксперта, страны не рассматривают усложнение визовых процедур из-за тяжелой обстановки в туристической отрасли по всему миру. Вопрос, на каких условиях граждане будут пересекать границы, остается открытым, сообщают "Вести.ru".
Белов считает, что наиболее вероятным выходом из сложившихся обстоятельств были переговоры стран и поиск компромисса. Существенно облегчить ситуацию могло бы признание Европейским агентством лекарственных средств российской вакцины от коронавируса "Спутник V".