Блокировка Суэцкого канала может привести к росту цен на нефть

Цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе из-за севшего на мель контейнеровоза, который заблокировал Суэцкий канал.

Цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе из-за севшего на мель контейнеровоза, который заблокировал Суэцкий канал.

Долгосрочные последствия будут минимальными, так как корабль в скором времени получится снять с мели. Суэцкий канал используется для перевозки восьми процентов мирового объема сжиженного природного газа, который в основном доставляется в Европу. Об этом рассказал бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.

Сокращение спроса и предложения в ближайшую неделю может привести к росту цен на нефть и газ. Эксперт отметил, что происшествие никак негативно не повлияет на окружающую среду в регионе. Об этом информирует РИА Новости.