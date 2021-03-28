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23:14   28 Марта 2021
Общество

Скрывавшаяся в костюме Солнца Марина Кравец покинула "Маску"

Скрывавшаяся в костюме Солнца Марина Кравец покинула "Маску"

Очередной выпуск шоу "Маска" закончился разоблачением еще одного участника. На этот раз судьи потребовали показать им лицо конкурсанта в костюме солнца.

В программе НТВ страсти накаляются — с каждой неделей остается все меньше участников, и зрители, как и члены жюри, гадают, кто же скрывается под костюмом. В новом эпизоде разоблачили Солнце. Примечательно, что Валерия и Александр Ревва, которые сидят в креслах жюри, угадали личность артистки, скрывавшейся под маской. А Филипп Киркоров решил, что Солнцем была Анастасия Стоцкая. Не смогла догадаться и другая судья "Маски" Регина Тодоренко, она думала, что увидит певицу Maruv.

На самом деле под маской солнца выступала Мария Кравец. Ее участие в шоу закончилось, но она прошла более половины пути к победе. В проекте осталось восемь участников.

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#нтв #маска #солнце

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