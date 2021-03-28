Рогозин поделился свежими снимками судна Ever Given в Суэцком канале

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил в своих соцсетях снимки контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил в своих соцсетях снимки контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал.

Фотографии со спутника Рогозин опубликовал в Facebook и Twitter. Контейнеровоз уже несколько дней блокирует Суэцкий канал.

"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", — подписал фотографии глава "Роскосмоса".

Суэцкий канал, съёмка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока не мели. pic.twitter.com/6iWvmZJSkO — РОГОЗИН (@Rogozin) March 28, 2021

На публикации можно увидеть продолжающиеся работы по разблокировке канала и освобождению судна. В воскресенье удалось переместить его на четыре метра, однако это не помогло открыть Суэцкий канал. Сейчас более трехсот судов стоят в очереди на въезде в канал у северных и южных входов.