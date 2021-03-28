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23:02   28 Марта 2021
Общество

Рогозин поделился свежими снимками судна Ever Given в Суэцком канале

Рогозин поделился свежими снимками судна Ever Given в Суэцком канале

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил в своих соцсетях снимки контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал.

Фотографии со спутника Рогозин опубликовал в Facebook и Twitter. Контейнеровоз уже несколько дней блокирует Суэцкий канал.

"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", — подписал фотографии глава "Роскосмоса".

На публикации можно увидеть продолжающиеся работы по разблокировке канала и освобождению судна. В воскресенье удалось переместить его на четыре метра, однако это не помогло открыть Суэцкий канал. Сейчас более трехсот судов стоят в очереди на въезде в канал у северных и южных входов.

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#рогозин #снимки #суэцкий канал

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