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22:26   28 Марта 2021
Общество

Врач предупредил о распространении новой половой инфекции в России

Врач предупредил о распространении новой половой инфекции в России

Неизлечимая половая инфекция распространяется в России. Об этом сообщил уролог и ведущий реалити-шоу "Я стесняюсь своего тела" на телеканале "Ю" Евгений Греков.

Микроплазма гениталиум хроническое заболевание, которое имеет сопротивляемость к антибиотикам. Оно вызывает простатит и бесплодие.

Греков отметил, что признаками инфекции является гной из уретры, отсутствие запаха и тяжелая форма цистита. Для избежания заражения рекомендуется применять контрацептивы, пользоваться антисептиками при оральном сексе и проверять половых партнеров на наличия недугов, так как эпидемиологическая ситуации в России по заболеваниям, передающимся через половой контакт, резко ухудшалась.

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#россия #инфекция #врач

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