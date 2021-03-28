Врач предупредил о распространении новой половой инфекции в России

Неизлечимая половая инфекция распространяется в России. Об этом сообщил уролог и ведущий реалити-шоу "Я стесняюсь своего тела" на телеканале "Ю" Евгений Греков.

Неизлечимая половая инфекция распространяется в России. Об этом сообщил уролог и ведущий реалити-шоу "Я стесняюсь своего тела" на телеканале "Ю" Евгений Греков.

Микроплазма гениталиум хроническое заболевание, которое имеет сопротивляемость к антибиотикам. Оно вызывает простатит и бесплодие.

Греков отметил, что признаками инфекции является гной из уретры, отсутствие запаха и тяжелая форма цистита. Для избежания заражения рекомендуется применять контрацептивы, пользоваться антисептиками при оральном сексе и проверять половых партнеров на наличия недугов, так как эпидемиологическая ситуации в России по заболеваниям, передающимся через половой контакт, резко ухудшалась.