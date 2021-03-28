Великобритания продлит запрет на зарубежные поездки до августа — Sunday Times

Власти Великобритании собираются продлить запрет на зарубежные поездки для жителей страны. Об этом сообщает Sunday Times.

Власти Великобритании собираются продлить запрет на зарубежные поездки для жителей страны. Об этом сообщает Sunday Times.

Лондон пообещал объявить 12 апреля дату возобновления авиасообщения с другими странами. Предполагалось, что это будет 17 мая. Однако в последние недели власти страны говорят о том, что слишком рано планировать летний заграничный отпуск.

Когда границы будут открыты, планируется ввести систему туристических коридоров. Страны будут разделены на зеленый, желтый и красный перечни.

Так, после посещения государств из зеленого списка карантин не потребуется. Съездившим в страну из желтого списка придется отправляться домой на самоизоляцию. Прибывшие из стран красного списка будут отбывать двухнедельный карантин за свой счет в гостиницах при аэропортах, а также делать по меньшей мере два теста на коронавирус.