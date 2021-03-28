Великобритания продлит запрет на зарубежные поездки до августа — Sunday Times
Власти Великобритании собираются продлить запрет на зарубежные поездки для жителей страны. Об этом сообщает Sunday Times.
Лондон пообещал объявить 12 апреля дату возобновления авиасообщения с другими странами. Предполагалось, что это будет 17 мая. Однако в последние недели власти страны говорят о том, что слишком рано планировать летний заграничный отпуск.
Когда границы будут открыты, планируется ввести систему туристических коридоров. Страны будут разделены на зеленый, желтый и красный перечни.
Так, после посещения государств из зеленого списка карантин не потребуется. Съездившим в страну из желтого списка придется отправляться домой на самоизоляцию. Прибывшие из стран красного списка будут отбывать двухнедельный карантин за свой счет в гостиницах при аэропортах, а также делать по меньшей мере два теста на коронавирус.