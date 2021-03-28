Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:49   28 Марта 2021
Общество

Великобритания продлит запрет на зарубежные поездки до августа — Sunday Times

Великобритания продлит запрет на зарубежные поездки до августа — Sunday Times

Власти Великобритании собираются продлить запрет на зарубежные поездки для жителей страны. Об этом сообщает Sunday Times.

Лондон пообещал объявить 12 апреля дату возобновления авиасообщения с другими странами. Предполагалось, что это будет 17 мая. Однако в последние недели власти страны говорят о том, что слишком рано планировать летний заграничный отпуск.

Когда границы будут открыты, планируется ввести систему туристических коридоров. Страны будут разделены на зеленый, желтый и красный перечни.

Так, после посещения государств из зеленого списка карантин не потребуется. Съездившим в страну из желтого списка придется отправляться домой на самоизоляцию. Прибывшие из стран красного списка будут отбывать двухнедельный карантин за свой счет в гостиницах при аэропортах, а также делать по меньшей мере два теста на коронавирус.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#великобритания #коронавирус #утризм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров