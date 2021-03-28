Аналитик Шакки: Вашингтон должен пойти на компромисс в вопросе "Северного потока — 2"

Правительство США должно пойти на жертвы в вопросе строительства "Северного потока — 2" ради укрепления отношений с Германией. Об этом заявила политолог Кори Шакки.

Правительство США должно пойти на жертвы в вопросе строительства "Северного потока — 2" ради укрепления отношений с Германией. Об этом заявила политолог Кори Шакки.

Руководитель исследований в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства призвала США пойти на компромисс по вопросу строительства газопровода "Северный поток — 2". По мнению Шакки, Вашингтон своими действиями лишь ухудшает сотрудничество с другими странами по более важным вопросам.

"Разногласия по "Северному потоку — 2" происходят в тот момент, когда США добиваются от европейцев более интегрированного союзнического подхода к Китаю", — отметила эксперт.

Шакки добавила, "если Байден хочет противостоять Китаю", то ему необходим союзник в лице Германии. Сейчас администрация президента США находится буквально "на волоске от выбора неправильного варианта", заключила эксперт.