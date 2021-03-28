Роскосмос опроверг фейки о "скорой смене руководства" в госкорпорации

Сведения о "смене руководства" Роскосмоса являются выдумками и слухами, рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Сведения о "смене руководства" Роскосмоса являются выдумками и слухами, рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Информация о возможных кадровых перестановках появилась в Telegram-каналах. В Роскосмосе не стали подтверждать данные, передает РИА Новости.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", — пояснили в пресс-службе.

Ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин сообщил о плане совершить шесть космических запусков в 2021 году. Однако могут появиться дополнительные заявки, подчеркнул он. В случае их поступления Роскосмос пересмотрит планы, добавил Рогозин.