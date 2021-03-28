Писатель Захар Прилепин намерен баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Писатель Захар Прилепин намерен баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Издание FaceNews.ru сообщило, что он собирается избираться в Таганрогском либо Шахтинском одномандатных округах Ростовской области. По данным источника, у Прилепина останется второй номер в партийном списке.

Ранее Захар Прилепин заявил, что лидера Украины Владимира Зеленского вскоре выгонят с поста президента за его насильственные действия. По его словам, глава государства действует цинично и подло как по отношению к Донбассу, так и ко всему русскоязычному населению Украины.