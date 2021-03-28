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20:10   28 Марта 2021
Наука

Причиной массовой гибели белоголовых орланов в США оказались цианобактерии

Причиной массовой гибели белоголовых орланов в США оказались цианобактерии

Массовая гибель белоголовых орланов в Соединенных Штатах произошла из-за цианобактерий, выяснили биохимики из Университета имени Мартина Лютера.

Болезнь, которая называется вакуольная миелинопатия, поражала мозг птиц. В нервной ткани образовывались пустоты и повреждения, которые приводили к скоропостижной гибели белоголовых орланов.

Заболевание распространилось по юго-востоку Соединенных Штатов в 1990-х годах и передалось водоплавающим птицам, рептилиям, амфибиям и рыбам. Специалисты взяли образцы гидриллы и цианобактерий из водоемов. Исследование показало, что их экстракт действует на нервные клетки. Живые существа умирали из-за нейротоксина AETX.

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