Леонков объяснил, зачем российским фрегатам артустановки А-192М «Армат»

Российские многоцелевые фрегаты оснастят артиллерийскими установками А-192М «Армат».

Российские многоцелевые фрегаты проектов 22350 и 22350М оснастят артиллерийскими установками А-192М «Армат». Так «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» уже модернизированы этими установками — самыми лучшими автоматическими пушками крупного калибра в Военно-морском флоте РФ.

Ранее завод «Арсенал» в Санкт-Петербурге начал серийное производство установок «Армат». В ближайшее время ими дополнят все корабли вышеуказанных серий, несмотря на то, что ракетами они уже оснащены. Зачем нужна перестраховка артиллерией рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Да, основное вооружение современных кораблей — ракеты. Однако их боекомплект все-таки конечен и хватит ли его в длительном сражении — неизвестно», — отметил Леонков в комментарии РИА Новости.

Боевой комплект артустановки «Армат» — 478 выстрелов. Это в несколько раз больше количества ракет, которыми оснащены фрегаты. Точность стрельбы обеспечивает новая радиолокационная система управления стрельбой «Пума».

Ранее сообщалось, что ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» сможет уничтожать цели в сетецентрическом взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57.