Варшаву уличили в откровенном обмане поляков о цене на газ из России и США

Польша не сможет отказаться от российского газа, несмотря на заявления властей страны, пишет журналист Анджей Щенсняк.

Польша не сможет отказаться от российского газа, несмотря на заявления властей страны, пишет журналист Анджей Щенсняк для Myśli Polska. Варшава намеренно распространяет информацию якобы о дороговизне газа из РФ по сравнению с американским, полагает он.

Ранее председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в 2019 году заявил, что цена газа из Америки почти на треть ниже цены российского, импортируемого Польшей.

«Однако нам даны эти утверждения без каких-либо доказательств, расчетов или статистики. Сегодня это популярный метод, когда нас кормят пропагандой, а не информацией. А утверждение, что американский газ дешевле, не выдерживает даже самых простых проверок», – отмечает Щенсняк.

На самом деле сравнение средней цены на газ за 2020 год показывает, что СПГ из США, купленный Польшей, был почти вдвое дороже газа из РФ, подчеркивает журналист. При этом в июне из-за пандемии американский СПГ подорожал еще больше и уже в три раза превышал стоимость российского газа.

«Думаю, советники просто позволили великому лидеру сходить с ума. Ему, вероятно, следует проверить точность их информации и посмотреть, работают ли они в чьих интересах. Выводы могут быть интересными», — заключил журналист.

В середине марта Управление по делам иностранцев в Польше пополнило список нежелательных лиц, включив туда российского телевизионного корреспондента Евгения Решетнева. Его заподозрили в шпионаже и деятельности, «выходящей за рамки работы журналиста». Подробности в нашей статье.