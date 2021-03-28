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20:04   28 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Варшаву уличили в откровенном обмане поляков о цене на газ из России и США

Варшаву уличили в откровенном обмане поляков о цене на газ из России и США

Польша не сможет отказаться от российского газа, несмотря на заявления властей страны, пишет журналист Анджей Щенсняк для Myśli Polska. Варшава намеренно распространяет информацию якобы о дороговизне газа из РФ по сравнению с американским, полагает он.

Ранее председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в 2019 году заявил, что цена газа из Америки почти на треть ниже цены российского, импортируемого Польшей.

«Однако нам даны эти утверждения без каких-либо доказательств, расчетов или статистики. Сегодня это популярный метод, когда нас кормят пропагандой, а не информацией. А утверждение, что американский газ дешевле, не выдерживает даже самых простых проверок», – отмечает Щенсняк.

Варшаву уличили в откровенном обмане поляков о цене на газ из России и США

На самом деле сравнение средней цены на газ за 2020 год показывает, что СПГ из США, купленный Польшей, был почти вдвое дороже газа из РФ, подчеркивает журналист. При этом в июне из-за пандемии американский СПГ подорожал еще больше и уже в три раза превышал стоимость российского газа.

«Думаю, советники просто позволили великому лидеру сходить с ума. Ему, вероятно, следует проверить точность их информации и посмотреть, работают ли они в чьих интересах. Выводы могут быть интересными», — заключил журналист.

В середине марта Управление по делам иностранцев в Польше пополнило список нежелательных лиц, включив туда российского телевизионного корреспондента Евгения Решетнева. Его заподозрили в шпионаже и деятельности, «выходящей за рамки работы журналиста». Подробности в нашей статье.

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