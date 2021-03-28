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19:25   28 Марта 2021
Наука

Употребление кофе может привести к рождению ребенка с низкой массой тела

Употребление кофе может привести к рождению ребенка с низкой массой тела

Употребление кофейных напитков в большом количестве может привести к рождению ребенка с низкой массой тела, выяснили ученые из США.

Исследование провели специалисты Национального института здоровья детей и человеческого развития им. Юнис Кеннеди Шрафер. Участие в нем приняли более двух тысяч женщин. Результаты показали, что в период беременности следует отказаться от кофе.

Врачи проверили медицинские показатели будущих рожениц, которые были на разных сроках, с восьмой по тринадцатую неделю беременности. Пациентки сдавали кровь. Анализ позволил определить, что женщины, которые получали примерно 50 миллиграммов кофеина в сутки, рожали детей на 66 граммов легче, чем другие.

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