Зарубежные ученые сообщили об опасности "ковидного стыда"

Ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета выяснили, что появление чувства стыда из-за коронавируса увеличивает сроки борьбы с пандемией.

Ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета выяснили, что появление чувства стыда из-за коронавируса увеличивает сроки борьбы с пандемией.

Специалисты нашли связь между чувством стыда после заражения COVID-19 и игнорированием принципов социального дистанцирования. Люди, которые замечали симптомы заболевания, намного реже сообщали о своем состоянии в больницу и родным.

Исследователи считают, что отсутствие доверия к правительству является еще одним фактором, который влияет на то, рассказывали ли люди другим о своем заболевании. Соавтор исследования доктор Джованни Траваглино отметил, что когда власти разрабатывают политику для противодействия COVID-19, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь негативные последствия, передает РИА Новости.