Золотарев объяснил, почему Запад ополчился на украинских олигархов

Политолог сравнил борьбу Запада против украинских олигархов с борьбой «чужого» против «хищника».

Западным государствам будет легче управлять Украиной, если олигархи в стране исчезнут, полагает глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Поэтому Европа пытается исключить олигархов из политической жизни страны, тем самым уничтожив все шансы Украины на независимость, отмечает политолог.

«Так как это борьба заокеанского "чужого" против "хищника", кто бы ни победил — украинцы проиграли. Но объективно олигархи — это последний оплот украинского суверенитета», — заявил Золотарев в интервью «Украина.ру».

Впрочем, даже украинские олигархи, вероятно, не могут исправить ситуацию на Украине. Согласно сентябрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», почти 70% украинцев с разочарованием оценивают происходящее в стране. Еще 68% считают, что государство движется в неправильном направлении, а 60% уверены, что экономическое положение сильно ухудшилось в последние полгода. 40% респондентов ожидают ухудшения.

Ранее правительство США ввело визовые санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи. Занимая пост губернатора Днепропетровской области в 2014–2015 годах, Коломойский, отмечает Госдепартамент США, вовлекался в акты коррупции, подрывающие «доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства». Олигарх пользовался «политическим влиянием и полномочиями» для получения личной выгоды, отмечает ведомство. Подробнее о том, кому в Америке помешал покровитель Владимира Зеленского — читайте в нашей статье.