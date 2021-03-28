Число раненых в результате теракта у церкви в Индонезии возросло до 20

Количество пострадавших при взрыве у входа в христианский собор в индонезийском городе Макассар возросло до 20, сообщает Associated Press.

Количество пострадавших при взрыве у входа в христианский собор в индонезийском городе Макассар возросло до 20, сообщает Associated Press.

Среди раненых — четыре охранника и прихожане церкви. Правоохранители нашли на месте происшествия тела двух погибших террористов. Ранее поступала информация о 14 пострадавших.

Взрыв произошел утром 28 марта. Злоумышленники на мотоцикле пытались попасть на территорию собора. Охранники помешали им, однако байк взорвался у входа.

Российское посольство просило граждан РФ не паниковать и не посещать места массового скопления людей. Также сотрудники представительства напомнили о необходимости соблюдения всех требований полицейских.