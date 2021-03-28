Правительство Пензенской области отправится в отставку по решению врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке правительства.

Действующие министры будут работать до формирования нового правительственного состава. Мельниченко подписал постановление 26 марта. Документ опубликован в воскресенье. Правительство должно уйти в отставку в соответствии с уставом области.

Президент РФ Владимир Путин лишил Ивана Белозерцева должности губернатора из-за обвинения во взяточничестве. Белозерцев подозревается в незаконном получении 31 миллиона рублей. Российский лидер назначил сенатора Олега Мельниченко врио главы региона. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров ранее представил преемника губернатора активу региона.