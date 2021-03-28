Россиянам сообщили, какие проблемы со здоровьем вызывают постоянную усталость

Чувство усталости, которое не проходит даже после отдыха, может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, считают специалисты.

Чувство усталости, которое не проходит даже после отдыха, может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, считают специалисты.

Причинами утомленности могут быть проблемы с щитовидной железой, сахарный диабет второго типа и апноэ во сне. Исследования показывают, что треть людей не высыпается, а 40% часто ощущают усталость.

Дефицит гемоглобина, или анемия, часто является причиной утомляемости. Такое состояние может сопровождаться потерей концентрации, бессонницей, учащенным сердцебиением. Слишком активная выработка гормонов щитовидной железы или их дефицит влияют на метаболизм. Оба случая могут сопровождаться потерей энергии.

Слабость и усталость также могут проявляться при наличии сахарного диабета и дефицита витамина В12. Многие люди ощущают упадок сил в случае депрессии или синдрома хронической усталости. Апноэ во сне останавливает дыхание более чем на 10 секунд. Люди с таким симптомом плохо высыпаются и часто испытывают чувство утомленности.