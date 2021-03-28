Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара

Вылетевший из Москвы Boeing 738 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара. На борту находятся 149 человек.

Вылетевший из Москвы Boeing 738 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара. На борту находятся 149 человек.

На борту воздушного судна возникла неисправность, передает РИА Новости со ссылкой на источник. В пресс-службе воздушной гавани Краснодара сообщили, что самолет благополучно приземлился, информации о пострадавших не поступало.

К месту посадки направили спасателей, все службы аэропорта находятся в состоянии повышенной готовности. Устанавливаются все подробности произошедшего.