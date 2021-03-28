Диетолог Гинзбург рекомендовал начать худеть "с головы"

Процесс похудения может осложняться множеством причин. Диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал начать сбрасывать вес, "перестроив голову" на новый лад.

Процесс похудения может осложняться множеством причин. Диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал начать сбрасывать вес, "перестроив голову" на новый лад.

Специалист указал на отличия полных людей от худых. По его словам, стройный человек изначально крайне подвижен и живет очень структурировано, находя более интересные в сравнении с едой занятия, передает телеканал "360".

В некоторых случаях человеку не всегда удается самому справиться с проблемой лишнего веса, поэтому они предпочитают прибегать к хирургическому вмешательству. Однако бариатрическую операцию, по словам Гинзбурга, нужно делать только при третьей или четвертой степени ожирения, когда вес человека превышает норму в два раза.