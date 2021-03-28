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18:16   28 Марта 2021
Политика

Гордума может изменить официальное название Вологды

Гордума может изменить официальное название Вологды

Официальное название Вологды может измениться по инициативе городской Думы. Об этом сообщили местные СМИ.

Публичные слушания по изменению официального названия областного центра состоятся 20 мая. Нужно внести поправки в устав Вологды. Президиум гордумы выступил инициатором переименования. Действующее название официально звучит как "муниципальное образование "город Вологда". Гордума предлагает использовать словосочетание "городской округ "Вологда". Официальные источники подтвердили такую информацию.

Предложенный проект не предполагает изменение некоторых действующих норм и внесение записей в правоустанавливающие документы. Устав признает равнозначными понятия "город", "городской округ", "город Вологда" и "муниципальное образование".

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#вологда #название #гордума

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