18:06 28 Марта 2021Политика
В администрации Брянска заявили о готовящейся транспортной реформе
Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков рассказал о переменах, которые ждут город в ближайшем будущем.
Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков рассказал о переменах, которые ждут город в ближайшем будущем.
По его словам, профильные ведомства планируют провести полную оптимизацию транспортной сети Брянска. При этом руководство города крайне заинтересовано в модернизации электрического транспорта.
Кроме того, Чубчиков выразил надежду, что муниципалитет попадет в этом году в федеральную программу по приобретению новых троллейбусов на условиях льготного лизинга. В прошлом году эти попытки не закончились успехом, подытожил он.
Ранее стало известно, что в Брянском музее побывали пингвины. Цирковые животные получили заряд позитивных эмоций, уверяет их дрессировщица.