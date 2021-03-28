В администрации Брянска заявили о готовящейся транспортной реформе

Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков рассказал о переменах, которые ждут город в ближайшем будущем.

Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков рассказал о переменах, которые ждут город в ближайшем будущем.

По его словам, профильные ведомства планируют провести полную оптимизацию транспортной сети Брянска. При этом руководство города крайне заинтересовано в модернизации электрического транспорта.

Кроме того, Чубчиков выразил надежду, что муниципалитет попадет в этом году в федеральную программу по приобретению новых троллейбусов на условиях льготного лизинга. В прошлом году эти попытки не закончились успехом, подытожил он.

Ранее стало известно, что в Брянском музее побывали пингвины. Цирковые животные получили заряд позитивных эмоций, уверяет их дрессировщица.