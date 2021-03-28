Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:55   28 Марта 2021
Происшествия

Харви Вайнштейна снова обвинили в домогательствах и попытке изнасилования

Харви Вайнштейна снова обвинили в домогательствах и попытке изнасилования

Американка подала судебный иск на продюсера Харви Вайнштейна, которого она обвинила в домогательствах и попытке изнасилования, сообщают СМИ со ссылкой на судебные материалы. 

Очередная жертва Вайнштейна требует возмещения ущерба. По словам пострадавшей Хейли Грипп, в 2012 году он предпринял в ее отношении действия сексуального характера. На тот момент женщине было 19 лет.

После инцидента помощница Харви Вайнштейна, по словам американки, угрожала ей принудительным заключением в психиатрическую клинику в случае, если она кому-нибудь расскажет об инциденте. Именно поэтому женщина не стала присоединяться к иску со стороны других пострадавших.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #домогательства #харви вайнштейн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров