Госсекретарь США признал усиление конфронтации в отношениях с Китаем

Отношения Пекина и Вашингтона все больше свидетельствуют о конфронтации двух стран. Об этом высказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отношения Пекина и Вашингтона все больше свидетельствуют о конфронтации двух стран. Об этом высказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представитель Госдепа подтвердил сложившуюся ситуацию в диалоге с китайской стороной. По его словам, Вашингтон должен выстраивать отношения с позиции силы. Однако у стран есть области для сотрудничества, отметил Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что США будут надеяться на поддержку союзников и партнеров.

Блинкен не смог ответить на вопрос о мерах против Пекина из-за данных о коронавирусе, которые Китай якобы не раскрыл в нужное время. Интервью с дипломатом вышло на телеканале CNN в воскресенье.