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17:00   28 Марта 2021
Политика

В Госдуме назвали истинную причину, почему Запад вводит антироссийские санкции

В Госдуме назвали истинную причину, почему Запад вводит антироссийские санкции

Конкуренты России вводят санкции во всех сферах, потому что страна начала развиваться. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российский политик раскрыл истинную причину западных санкций в экономической, политической и других сферах. Удары наносятся по всему, что помогает повысить конкурентоспособность РФ, написал Володин в Telegram-канале. Председатель Госдумы осудил лишение российских спортсменов собственного гимна и флага. Володин подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

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#госдума #санкции #володин #запад

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