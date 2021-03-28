16:47 28 Марта 2021Политика
В США заявили о готовности наращивать санкции из-за "Северного потока — 2"
Глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг строительства российского энергетического проекта "Северный поток — 2".
Глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг строительства российского энергетического проекта "Северный поток — 2".
По его словам, Белый дом полностью проинформировал руководство Германии о своей позиции по поводу реализации проекта. При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон намерен планомерно наращивать санкционные ограничения в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода.
Ранее глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков назвал сроки окончания проекта "СП-2". По его словам, газопровод будет достроен до конца года.