В США заявили о готовности наращивать санкции из-за "Северного потока — 2"

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг строительства российского энергетического проекта "Северный поток — 2".

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг строительства российского энергетического проекта "Северный поток — 2".

По его словам, Белый дом полностью проинформировал руководство Германии о своей позиции по поводу реализации проекта. При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон намерен планомерно наращивать санкционные ограничения в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода.

Ранее глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков назвал сроки окончания проекта "СП-2". По его словам, газопровод будет достроен до конца года.