Российские ученые выясняют, что происходит с мозгом во время медитации

Исследование проводят российские ученые в рамках масштабной работы по изучению мозга тибетских монахов.

Исследование проводят российские ученые в рамках масштабной работы по изучению мозга тибетских монахов.

Специалисты из МГУ Ломоносова приехали в монастырь, чтобы работать в привычных для служителей культа местах. ученые получали необходимые данные при помощи ЭЭГ. Она позволила зафиксировать электрическую активность мозга прямо с поверхности головы, на которую закрепили легкую сетку. Исследователям важно было также фиксировать показатели работы сердца. Профессор Александр Каплан рассказал телеканалу «МИР 24» о деталях проекта.

Цель ученых — понять, какие изменения происходят с мозгом в момент погружения в медитацию, наблюдая за энцефалограммами. Исследование покажет, какие способности человека утрачены, на примере мозга монахов.