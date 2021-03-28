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16:15   28 Марта 2021
Общество

Российские исследователи разработали раствор для линз с лекарством от глаукомы

Российские исследователи разработали раствор для линз с лекарством от глаукомы

Новый раствор для линз может оказывать положительное действие на глаза больных глаукомой, сообщают специалисты, подчеркивая его терапевтический эффект.

Пресс-служба Белгородского государственного национального исследовательского университета сообщила о разработке офтальмологического раствора для хранения мягких контактных линз. Он обладает пролонгированным действием, в отличие от глазных капель, сообщила врач-офтальмолог Наталья Кривошапова.

Помимо прочего, исследователи исключили проблемы быстрого вымывания раствора с поверхности линз. Его использование обеспечит снижение внутриглазного давления, а также восстановление тканей глаза. Наличие в составе буферного раствора поддерживает комфортный уровень pH. Раствор готов к испытанию, а его перспективность отметили эксперты.

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#здоровье #миопия #глаукома #контактные линзы

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