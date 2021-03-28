Российские исследователи разработали раствор для линз с лекарством от глаукомы

Новый раствор для линз может оказывать положительное действие на глаза больных глаукомой, сообщают специалисты, подчеркивая его терапевтический эффект.

Новый раствор для линз может оказывать положительное действие на глаза больных глаукомой, сообщают специалисты, подчеркивая его терапевтический эффект.

Пресс-служба Белгородского государственного национального исследовательского университета сообщила о разработке офтальмологического раствора для хранения мягких контактных линз. Он обладает пролонгированным действием, в отличие от глазных капель, сообщила врач-офтальмолог Наталья Кривошапова.

Помимо прочего, исследователи исключили проблемы быстрого вымывания раствора с поверхности линз. Его использование обеспечит снижение внутриглазного давления, а также восстановление тканей глаза. Наличие в составе буферного раствора поддерживает комфортный уровень pH. Раствор готов к испытанию, а его перспективность отметили эксперты.