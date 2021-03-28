Изменение цвета мочи может сигнализировать о проблемах со здоровьем

Изменения состояния мочи, в том числе и ее цвета, считаются достаточно точным индикатором здоровья человека. Благодаря этому можно выявить нарушения, произошедшие в организме.

Изменения состояния мочи, в том числе и ее цвета, считаются достаточно точным индикатором здоровья человека. Благодаря этому можно выявить нарушения, произошедшие в организме.

Нормальный цвет мочи должен оставаться в палитре от бледно-желтого до его темных оттенков. Желтизна объясняется наличием химического вещества урохрома в организме, который формируется в процессе расщепления гемоглобина.

Однако цвет мочи может меняться на самые разные оттенки. Так, если жидкость периодически становится прозрачной, то в этом нет ничего страшного. Но на постоянной основе это может указывать на необходимость снизить потребление воды, иначе организм может лишиться электролитов.

Оранжевый цвет мочи получается в результате обезвоживания, но если при этом характерно появление стула светлого оттенка, то это может сигнализировать о проблемах с печенью. В случае если жидкость стала темно-коричневой, то это может указывать на целый ряд патологий, поэтому необходимо срочно обратиться к врачу.