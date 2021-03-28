Пашинян объявил об уходе в отставку в следующем месяце

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда планирует сложить свои полномочия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда планирует сложить свои полномочия.

По его словам, это случится в следующем месяце перед внеочередными парламентскими выборами.

Очередной виток политического кризиса начался в Армении после неосторожного заявления Пашиняна о российских "Искандерах". Тогда высокопоставленные военнослужащие республики потребовали, чтобы премьер-министр сложил свои полномочия.