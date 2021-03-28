15:25 28 Марта 2021Политика
Пашинян объявил об уходе в отставку в следующем месяце
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда планирует сложить свои полномочия.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда планирует сложить свои полномочия.
По его словам, это случится в следующем месяце перед внеочередными парламентскими выборами.
Очередной виток политического кризиса начался в Армении после неосторожного заявления Пашиняна о российских "Искандерах". Тогда высокопоставленные военнослужащие республики потребовали, чтобы премьер-министр сложил свои полномочия.