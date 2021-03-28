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15:18   28 Марта 2021
Политика

Путин назвал причину, почему отказался делать прививку от COVID-19 "под камерами"

Путин назвал причину, почему отказался делать прививку от COVID-19 "под камерами"

Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил отказаться от вакцинации в присутствии журналистов.

По его словам, совсем не обязательно следовать примеру других политиков, которые прививаются на камеру.

"Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок", — сказал он.

Кроме того, Путин рассказал о небольшом дискомфорте, который он почувствовал после процедуры. Однако это был единственный побочный эффект, подытожил он.

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#путин #журналисты #вакцинация

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