Путин назвал причину, почему отказался делать прививку от COVID-19 "под камерами"

Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил отказаться от вакцинации в присутствии журналистов.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил отказаться от вакцинации в присутствии журналистов.

По его словам, совсем не обязательно следовать примеру других политиков, которые прививаются на камеру.

"Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок", — сказал он.

Кроме того, Путин рассказал о небольшом дискомфорте, который он почувствовал после процедуры. Однако это был единственный побочный эффект, подытожил он.