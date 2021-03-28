Почти двоевластие: «две России» не поделили победу на выборах мэра Якутска

Кандидат от «Единой России» и преемник знаменитой Сарданы Авксентьевой лидирует по экзитполам, но «справедливороссы» считают, что их кандидат оказался сильней.

Сегодня в Якутске завершились длившиеся три дня выборы мэра, но до сих пор непонятно, кто на них победил. Экзитполы показывают разные результаты: народным фаворитом стал не то «единоросс» Евгений Григорьев, не то «справедливоросс» Виталий Обедин. Социологи сходятся в одном: кандидаты от КПРФ, «Гражданской платформы», «Родины» и ЛДПР на кресло главы республиканского центра больше не претендуют.

Ситуация следующая: по данным якутского агентства ЯСИА, Григорьев («ЕР») набрал 51% голосов, Обедин («СР») — 34%. Далее следует Савва Михайлов (КПРФ) — 11,7%. Иван Комаров («Гражданская платформа»), Айал Прокопьев («Родина») и Евгений Рябченко (ЛДПР) набрали около 1,5% голосов избирателей.

По данным портала Ykt.ru, «справедливоросс» Обедин набирает 50,09% голосов, а Григорьев только 40,9%. Голоса за остальных участников выборов исчисляются десятыми долями процента.

Кому верить?

Вероятнее всего, на выборах действительно побеждает кандидат от «ЕР "Евгений Григорьев. Выборка для экзитпола у ЯСИА составила 17 403 избирателя на выходе из 45 городских избирательных участков, утверждает агентство, а доля отказа от ответа при этом составила 34%.

Опрос выходящих с УИКов для экзитпола Ykt.ru делали волонтеры, сообщает издание. Выборка — всего 533 человека, при этом количество отказавшихся отвечать на вопросы не указано (как правило, это от 20 до 40% респондентов). Соответственно, опрос ЯСИА больше соответствует социологическим стандартам качества.

По состоянию на 18 часов (12:00 по московскому времени) проголосовало почти 76 тысяч избирателей — 37,6% населения. В 2018 году выбирать мэра пришли 44,3% совершеннолетних горожан — около 83 тысяч человек.

Что за кандидаты?

Примечательно, что побеждающий Григорьев — исполняющий обязанности мэра Якутска и первый зам экс-главы города Сарданы Авксентьевой. В январе она покинула пост из-за проблем со здоровьем, но за время работы стала известна далеко за пределами республики, крайне грамотно выстроив свой политический имидж. Подробнее о феномене «хорошего чиновника» и популярных решениях Авксентьевой мы писали ранее.

При этом сама Авксентьева три года назад набрала около 40% голосов всех избирателей, обойдя кандидата от «Единой России» Александра Саввинова. На этих выборах она называла Григорьева своим преемником, его же поддержал глава Якутии Айсен Николаев. Сама Авксентьева, по сообщениям СМИ, планирует выдвинуться в Госдуму от либеральной партии «Новые люди».

Виталий Обедин — якутский журналист и публицист, главный редактор газеты «Якутск вечерний». Судя по впечатляющим результатам экзитполов и неподтвержденным слухам якобы о сотрудничестве кандидата с ЦРУ, распространенных в анонимных Telegram-каналах накануне выборов, «справедливоросс» Обедин был единственным реальным соперником Григорьева.

А что же Федоров?

Был и еще один кандидат. Предприниматель Владимир Федоров более десяти лет шел к должности мэра, но и в этот раз безуспешно. В середине марта Федорова сняли с выборов третий раз подряд по формальной причине, что вызывает у его сторонников определенные подозрения.

«Названных кандидатов сняли с выборов по совершенно надуманной причине: в связи с тем, что они не подали списки уполномоченных от партии. Это формальность», — рассказал тогда о событии другой оппозиционный кандидат Обедин.

18 марта Федоров заявил, что прекращает борьбу за пост градоначальника и готов возглавить предвыборный штаб кандидата Обедина. Похожая схема наблюдалась и на прошлых выборах: именно поддержка Федорова помогла избраться доселе никому неизвестной Авксентьевой мэром. Она и сама это признавала.

С выборов 2018 года Федорова сняли по инициативе партийного руководства. Против кандидата выступали республиканские власти, утверждали местные СМИ. Обладая хорошей электоральной поддержкой, Федоров договорился вести кампанию вместе с Авксентьевой и публично поддержал ее перед своими многочисленным сторонниками, а после выигрыша той ненадолго стал первым заместителем мэра. Однако был уволен Авксентьевой, причем по странной и формальной причине: его университетский диплом бакалавра не соответствовал занимаемой должности.

Судя по всему, на этих выборах ситуация повторяется: не допущенный до выборов Федоров публично поддержал Обедина, чем обеспечил тому хорошую электоральную поддержку. Впрочем, журналист и сам «не промах»: из преимуществ — известность в городе благодаря работе в газете и поддержка «Справедливой России» как известной парламентской партии с широкой социальной повесткой.

Но и в честном выигрыше «единоросса» Григорьева причин сомневаться не меньше, чем в него верить. Авксентьева, в мэрии которой тот работал, имеет колоссальную поддержку местных жителей — чего стоит ее популярный Instagram с парой сотен тысяч подписчиков. Общероссийскую славу чиновница заслужила смелыми (или популистскими?) административными решениями — она увольняла подозреваемого в мошенничестве чиновника, продавала дорогие автомобили госслужащих, записанные на мэрию, и разрывала контракты с подрядчиками, укладывающими асфальт на снег.

Не исключено, что того же самого горожане ждут от Евгения Григорьева и его многообещающей предвыборной программы. Возможно, голоса большинства он наберет не благодаря членству в «Единой России», а вопреки.